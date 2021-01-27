Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları söktü (2)

LODOS AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU

Denizli'nin Tavas ilçesinin Kızılcabölük Mahallesi'ndeki Yukarı Mahalle Camii'nin minaresindeki külah, lodos nedeniyle uçtu. Şiddetli lodostan Çal ilçesinde bir evin yanındaki ahırın çatısı çöktü, ilçe genelinde onlarca ağaç kökünden sökülerek devrildi. Trafik akışına engel olan ağaçlar belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN