Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları söktü (2)
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Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları söktü (2)

27.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:29
Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları söktü (2)

LODOS AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDUDenizli'nin Tavas ilçesinin Kızılcabölük Mahallesi'ndeki Yukarı Mahalle Camii'nin minaresindeki külah, lodos nedeniyle uçtu.

LODOS AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU

Denizli'nin Tavas ilçesinin Kızılcabölük Mahallesi'ndeki Yukarı Mahalle Camii'nin minaresindeki külah, lodos nedeniyle uçtu. Şiddetli lodostan Çal ilçesinde bir evin yanındaki ahırın çatısı çöktü, ilçe genelinde onlarca ağaç kökünden sökülerek devrildi. Trafik akışına engel olan ağaçlar belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları söktü (2)
Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları söktü (2)
Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları söktü (2)
Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları söktü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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