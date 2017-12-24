Denizli'de Puanlar Paylaşıldı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Denizlispor, evinde konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



27. dakikada Ziya'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cihan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarla ağlarla buluştu. 1-0



43. dakikada defansın ceza sahasından uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Boluspor'dan Poepon, yerden sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1



52. dakikada Boluspor'dan Mustafa sol kanattan taşıdığı topa, sert bir şekilde vurdu. Top kalecinin ellerinin üstünden geçerek, auta gitti. 90. dakikada Kappel sol kanattan taşıdığı topu, ceza sahası içinde olan Ziya'ya verdi. Ziya'nın vurduğu topu kaleci Gökhan kornere çeldi.



KÜNYE



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu xx, Sezgin Çınar xx, Habip Tiryaki xx



Denizlispor: Asil xx, Cihan xxx, Hüseyin Atakan xx (Şevki dk. 89 ?), Taşkın xx, Cenk xx, Veli xx, Ömer xx, Kappel xx, Ziya xx, Alperen xx, Berkan xx (Anıl dk. 75 x) Yedekler: Zeki, Yasin, Ramazan Tarık, Burak, Emre, Kadir, Şefik Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer



Boluspor: Gökhan xx, Renato xx, Alim xx, Özgür xx, Poepon xx, İrfan x (Dos Santos dk. 77 x), Akabuze xx (Melih dk. 82 ?), Furkan xx, Yusuf Emre xx, Mustafa xx (Guide dk. 65 x), Caner xx



Yedekler: Muhammet Tuğrul, Diarra, Burak, Furkan



Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar



Goller: Cihan (dk. 27) (Denizlispor), Rydell Poepon (dk. 43) (Boluspor)



Sarı kartlar: Berkan Afşarlı (Denizlispor), Mustafa Durak, Yusuf Emre Gültekin, Renato Arapi, Özgür İleri, Dos Santos (Boluspor)



(Medeni Topaloğlu/İHA)