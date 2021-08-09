Denizli'de PKK/KCK'ya operasyon 1 gözaltı
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Denizli'de PKK/KCK'ya operasyon 1 gözaltı

Denizli'de PKK/KCK'ya operasyon 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve meydana gelen orman yangınlarının ardından teröristleri övücü paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 1 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

DENİZLİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve meydana gelen orman yangınlarının ardından teröristleri övücü paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 1 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında polis ekipleri bu sabah, Pamukkale ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Sosyal medyada PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarını üstlendiği belirtilen 'Ateşin Çocukları' adıyla örgüt içerisinde faaliyet gösteren gruba övücü nitelikte paylaşımda bulunduğu iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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