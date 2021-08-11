Denizli'de parkta çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Denizli'de parkta çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Denizli'de parkta çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta çıkan tartışmada bacağından bıçaklanan kişi tedavi altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta çıkan tartışmada bacağından bıçaklanan kişi tedavi altına alındı.

İncilipınar Mahallesi'ndeki parkta 3 kişi arasında kavga çıktı.

Kavgada O.O. bacağından bıçaklandı.

İki şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan ve ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan O.O'nun hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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