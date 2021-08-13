Denizli'de otomobille cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ahmet Bülent K. yönetimindeki 34 DMN 622 plakalı cip, Bahçelievler mevkisine giden Sedat D'nin kullandığı 20 ACM 537 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, eşi ve 11 ve 4 yaşındaki iki çocuğu Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu