Denizli'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden gazeteci, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Denizli'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden gazeteci, son yolculuğuna uğurlandı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden gazeteci, son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle yoğun bakımda tedavi görürken yaşamını yitiren Erol Kes'in cenazesi, toprağa verildi.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle yoğun bakımda tedavi görürken yaşamını yitiren Erol Kes'in cenazesi, toprağa verildi.

Kovid-19 rahatsızlığı dolayısıyla 10 Eylül'de hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda yaşamını yitiren 55 yaşındaki Erol Kes için, Asri Mezarlık Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Kes'in ailesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz ile gazeteciler katıldı.

Erol Kes'in cenazesi, kılınan namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada Erol Kes'in aşı yaptırmadığı öğrenildi.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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