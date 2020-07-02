Denizli'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yasaklandı DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri ile yardım çadırı ve kermes gibi sosyal aktiviteleri yasaklarken, mevlitlerde ise ikram yapılmaması kararı aldı.

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri ile yardım çadırı ve kermes gibi sosyal aktiviteleri yasaklarken, mevlitlerde ise ikram yapılmaması kararı aldı. Kırsal mahallerdeki açık alanlarda ise kuralları uyulması koşuluyla düğünler yapılabilecek.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında Covid -19 tedbirleri kapsamında olağanüstü toplantı yaptı. Meclis yaptığı toplantı sonrası düğünler, mevlitler ve kermeslerle ilgili kararlar aldı. Alınan kararlara göre; İçişleri Bakanlığı'nın 24.06.2020 tarihli 'Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu yazısına istinaden; 26.06.2020 tarihli ve 38 no'lu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları A maddesinde düğün yapılacak mekanlara ilişkin kapalı alanlarda yapılacak düğünler, açık, kır ve bahçe gibi mekanlarda yapılacak düğünler ile köy ve kırsal kesimlerdeki düğünlere belirlenmiş kurallara uymak kaydıyla izin verilirken, il merkezi veya ilçelerin kentsel yerleşim alanlarındaki sokak düğünleri yapılması yasaklandı. Mevlit organizasyonlarına sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları başta olmak üzere yemek ikramı yapılmadan sadece mevlit okutulması şeklinde yapılması kaydıyla izin verildi. Geniş halk kitlelerinin toplanmasına ve kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına sebebiyet verebilecek yardım çadırı, kermes gibi sosyal aktivitelerin Covid-19 salgınının yayılma riskini artıracağından dolayı izin verilmeyecek. Ayrıca, sosyal mesafeye uyulmak şartıyla yapılacak olan basın açıklamaları hariç, diğer toplantı ve gösteri yürüyüşleri de yasaklandı.

Kaynak: DHA