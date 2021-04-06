Baraj gölünde kaybolduğu ileri sürülen kişi aranıyor

Gökpınar Barajı göleti ve çevresinde arama kurtarma çalışmasına katılan ekipler İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Dalgıçların arama çalışması DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki kayıp ihbarı verilen bir kişi için Gökpınar Barajı göleti ve çevresinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.