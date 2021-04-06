Baraj gölünde kaybolduğu ileri sürülen kişi aranıyor
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Gökpınar Barajı göleti ve çevresinde arama kurtarma çalışmasına katılan ekipler İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Dalgıçların arama çalışması DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki kayıp ihbarı verilen bir kişi için Gökpınar Barajı göleti ve çevresinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Gökpınar Barajı göleti ve çevresinde arama kurtarma çalışmasına katılan ekipler
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
Dalgıçların arama çalışması DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki kayıp ihbarı verilen bir kişi için Gökpınar Barajı göleti ve çevresinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek