Baraj gölünde kaybolduğu ileri sürülen kişi aranıyor
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Baraj gölünde kaybolduğu ileri sürülen kişi aranıyor

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Gökpınar Barajı göleti ve çevresinde arama kurtarma çalışmasına katılan ekipler İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Dalgıçların arama çalışması DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki kayıp ihbarı verilen bir kişi için Gökpınar Barajı göleti ve çevresinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Gökpınar Barajı göleti ve çevresinde arama kurtarma çalışmasına katılan ekipler

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Dalgıçların arama çalışması DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki kayıp ihbarı verilen bir kişi için Gökpınar Barajı göleti ve çevresinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Baraj gölünde kaybolduğu ileri sürülen kişi aranıyor
Baraj gölünde kaybolduğu ileri sürülen kişi aranıyor
Baraj gölünde kaybolduğu ileri sürülen kişi aranıyor
Baraj gölünde kaybolduğu ileri sürülen kişi aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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