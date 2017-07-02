Denizli'de Kamu Personeline Aşırı Sıcak Tatili

Denizli'de aşırı sıcaklar nedeniyle yarın engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu personeline izin verildi.



Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Valimiz Ahmet Altıparmak'ın talimatıyla, Meteoroloji verilerine göre ilimizde 3 Temmuz 2017 pazartesi günü hava sıcaklığı 43 derece olacağından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalıkları olan personelimiz için 1 gün idari izinli olacaktır" denildi. - DENİZLİ