Denizli'de iç sularda balık av yasağı başladı
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Denizli'de iç sularda balık av yasağı başladı

11.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:45
Denizli'de iç sularda balık av yasağı başladı

Denizli sınırları içerisinde bulunan su ürünleri üretim sahalarında 1 Mart ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan balık av yasağı başladı.

Denizli sınırları içerisinde bulunan su ürünleri üretim sahalarında 1 Mart ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan balık av yasağı başladı.

Denizli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Su ürünleri üretim sahalarında 1 Mart - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan balık av yasağı başlamıştır. Su Ürünleri Kanunu gereği su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile tüm göl, gölet, akarsu, çay, dere ve benzeri tüm iç sularımızda su ürünleri avcılığı 1 Mart ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yasaktır" denildi. - DENİZLİ

Denizli'de iç sularda balık av yasağı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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