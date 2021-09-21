Denizli'de hükümlü kadınların tekstilde istihdamı için hazırlanan projede imzalar atıldı - Haberler
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Denizli'de hükümlü kadınların tekstilde istihdamı için hazırlanan projede imzalar atıldı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de hükümlü kadınların tekstilde istihdamı için hazırlanan projede imzalar atıldı

Denizli'de, hükümlü kadınların tekstil sektöründe istihdamını sağlamak amacıyla hazırlanan "Hayatımın Denetimi Elimde Projesi" kapsamında protokol imzalandı.

Cumhuriyet (AA) - Denizli'de, hükümlü kadınların tekstil sektöründe istihdamını sağlamak amacıyla hazırlanan "Hayatımın Denetimi Elimde Projesi" kapsamında protokol imzalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Denizli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kadın yükümlülerin iş ve meslek sahibi olmaları, nitelikli iş gücüne katılımının artırılması ve ileride kendi işlerini kurabilmeleri amacıyla proje hazırladı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Denizli Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilecek "Hayatımın Denetimi Elimde" projesi için, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan BöIükbaşı'nın makamında imza töreni yapıldı.

Proje ile Denizli ve ilçelerinde ikamet eden kadın yükümlülerin, yeniden suça karışma risklerinin azaltılmasının amaçlandığı bildirildi.

İki yıllık proje süresince, 300 kadın yükümlüye dikiş makineciliği kursu ve iş başı eğitimleri verilecek. En az 100 kadın yükümlünün tekstil firmalarında istihdam edilmeleri sağlanacak.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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