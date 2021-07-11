Denizli'de hayatını kaybeden eski belediye başkanının bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu
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Denizli'de hayatını kaybeden eski belediye başkanının bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

Denizli'de hayatını kaybeden eski belediye başkanının bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Sağlık

Denizli'nin Güney ilçesinde 1984-1994'te belediye başkanlığı yapan ve vefat eden Mustafa Gökoğlan'ın iki böbreği ile karaciğeri 3 hastaya nakledilecek.

Denizli'nin Güney ilçesinde 1984-1994'te belediye başkanlığı yapan ve vefat eden Mustafa Gökoğlan'ın iki böbreği ile karaciğeri 3 hastaya nakledilecek.

Mustafa Gökoğlan (69), 9 Temmuz'da rahatsızlanması üzerine Denizli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşen Gökoğlan'ın, daha önce organ bağışı yaptığı belirlendi. Gökoğlan'ın iki böbreği ve karaciğeri, ailesinin de onay vermesiyle bağışlandı.

Gökoğlan'ın iki böbreği Muğla'da, karaciğeri de İzmir'de hastalara nakledilmek üzere ekipler tarafından götürüldü.

Cenazesi Güney Mezarlığı'nda bugün toprağa verilen Gökoğlan'ın, 1998'de hayatını kaybeden kızının da organlarının bağışlandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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