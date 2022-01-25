Denizli'de etkili olan kar yağışı ve sis, şehirler arası güzergahlarda ulaşımı aksattı - Haberler
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Denizli'de etkili olan kar yağışı ve sis, şehirler arası güzergahlarda ulaşımı aksattı

Denizli'de etkili olan kar yağışı ve sis, şehirler arası güzergahlarda ulaşımı aksattı

Denizli'de etkili olan kar ve sis, kenti Afyonkarahisar ve Antalya'ya bağlayan kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

ANTALYA (AA) - Denizli'de etkili olan kar ve sis, kenti Afyonkarahisar ve Antalya'ya bağlayan kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Trafik polisleri, Pamukkale ile Serinhisar ilçesi arasındaki Cankurtaran mevkisi ve Kazıkbeli Geçidi'nde kontrol noktaları oluşturarak, araçlarda kış lastiği ve zincir kontrolü yaptı.

Kelleci Kardeşler mevkisinde tır ve çekici araçların geçişine izin verilmedi.

Zaman zaman araçların yolda kaldığı bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı.

Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda da olumsuz hava koşulları aksamalara neden oldu.

Yolda kalan sürücülere AFAD ekipleri yardım etti.

Karayollarına ait kar küreme ve tuzlama ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşlardan, mecbur kalınmadıkça özel araçla yola çıkmamaları istendi.

Denizli'de etkili olan kar yağışı ve sis, şehirler arası güzergahlarda ulaşımı aksattı

Denizli'de etkili olan kar yağışı ve sis, şehirler arası güzergahlarda ulaşımı aksattı

Denizli'de etkili olan kar yağışı ve sis, şehirler arası güzergahlarda ulaşımı aksattı

Denizli'de etkili olan kar yağışı ve sis, şehirler arası güzergahlarda ulaşımı aksattı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

Karahisar, Antalya, Denizli, kar, Güncel, Haber

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