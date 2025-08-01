İzne gelen çevik kuvvet polisi, eşi ve çocuklarının Denizli'de kaldığı kayınvalidesinin evinde kan donduran bir trajediye neden oldu. Gece saatlerinde uykuda olan eşini ve iki çocuğunu beylik tabancasıyla vurarak öldüren polis memuru, ardından silahı kendisine çevirerek intihar etti. Peki, Denizli'de eşini ve çocuğunu öldüren polis kim, adı ne?

POLİS MEMURUNDAN KAN DONDURAN CİNAYET

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde görevli bir polis memuru, izne geldiği sırada karısını ve iki çocuğunu öldürdükten sonra kendi hayatına da son verdi. Olay, Türkiye'yi yasa boğarken, ardında büyük bir trajedi bıraktı.

İZNİ KABUSA DÖNÜŞTÜ

Şırnak'ta görev yapan çevik kuvvet polisi, izinli olarak geldiği Denizli'de kayınvalidesinin evine yerleşti. Burada eşi ve çocuklarıyla birlikte kalan polis memuru, sabaha karşı dehşet saçtı. Eşi ve iki çocuğunu uykuda öldürdükten sonra aynı tabancayla kendisini vurdu.

UYKUDA BAŞLARINA ATEŞ ETTİ

Sabaha karşı yaşanan olayda çevik kuvvet polisi Coşkun Söylemez, eşi Nazlı Söylemez'i (33) ve çocukları Yağız (7) ile Duru'yu (2) uyurken başlarından birer el ateş ederek öldürdü. Ardından aynı beylik tabancasını kullanarak kendi başına ateş etti. Silah seslerini duyan kayınvalide feryat ederek komşulardan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun Söylemez ise ağır yaralı halde hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Aile üyelerinin cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı. Cenazelerin evden çıkarılması sırasında yakınlarının çığlıkları yürek dağladı.

BORÇLAR İDDİASI: EMLAK İŞİ İFLASA GÖTÜRDÜ

Coşkun ve Nazlı Söylemez'in 2017 yılında evlendikleri, polis memurunun doğu görevine giderken ailesini kayınvalidesinin yanına bıraktığı öğrenildi. İddialara göre, Coşkun Söylemez'in "yap-sat" şeklinde yürüttüğü emlak işleri nedeniyle 6-7 milyon TL civarında borcu bulunuyordu. İzne geldiğinde bu borcun yalnızca bir kısmını karşılayabildiği, yaşadığı bunalımın ardından cinayetleri işlediği öne sürüldü.