Denizli'de Düşen Eğitim Uçağının Koordinatları Tespit Edildi

Bugün sabah saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarına düşen iki kişilik tek motorlu eğitim uçağının yeri tespit edildi. 7 saattir süren arama çalışmalarının ardından uçağın, kent merkezine yakın olan Merkezefendi ilçesi Başkarcı Dağı'na düştüğü tespit edildi. Enkaza ulaşma çalışmaları sürüyor.

UÇAKTA, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ PİLOT BULUNUYORDU

Bugün sabah saatlerinde, Denizli Çardak Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için kalkan, TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi.

Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta biri öğretmen pilot, diğeri öğrenci pilot, iki kişi bulunuyordu. Uçaktan en son saat 10.26'da, Merkezefendi İlçesi yakınlarında 'acil durum' bilgisi alınmıştı.

Aydın merkezli Uçuş Akademisi'ne ait uçakla bir daha telsiz teması kurulamaması üzerine bölgeye karadan ve havadan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

UÇAĞIN YERİ TESPİT EDİLDİ

Denizli'de düşen keşif uçağının yeri tespit edildi. Uçağın Denizli Merkezefendi ilçesi güneyinde Babadağ'ın devamı seklinde uzanan Başkarcı Dağı'nda düştüğü saptandı. Ekipler enkaza ulaşmaya çalışıyor.

"UÇAĞIN KOORDİNATLARI TESPİT EDİLDİ"

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, eğitim uçağının Babadağ ilçesi sınırları içinde dağlık alana düştüğünün tespit edildiği belirtilerek, "Saat 11.00 civarında Aydın'dan kalkış yapan sivil eğitim uçağının Babadağ ilçesi sınırları içerisinde dağlık alana düştüğü tespit edilmiştir.

Düşen uçağın koordinatları tespit edilmiş ancak enkaza henüz ulaşılamamıştır. Uçakta iki kişi bulunduğu bilgisi edinilmiştir.