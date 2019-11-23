Denizli'de devrilen otomobildeki sürücü yaralandı
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Denizli'de devrilen otomobildeki sürücü yaralandı

Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

23.11.2019 20:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:52
Denizli'de devrilen otomobildeki sürücü yaralandı

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.


Kerim (27) idaresindeki 20 AAP 330 plakalı otomobil, Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı polis uygulama noktası yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


İhbar üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Salur, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartıldı.


Sağlık ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırılan Salur'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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