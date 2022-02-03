Denizli'de Cumhuriyet Kadınları Buluşması yapılacak

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 4 Şubat'ta Cumhuriyet Kadınları Buluşması gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen tanıtım toplantısında kadınların siyasete daha aktif katılımının sağlanması için çalışmalar yaptıklarını ve kanun teklifleri hazırladıklarını söyledi.

Cinsiyet kotasının düzenlenmesini istediklerini ve kanun teklifi hazırladıklarını kaydeden Karaca, "Bu kanun teklifine en büyük tepkiyi Cumhur İttifakı'nın kadınları gösterdi. Kanun teklifimizin sonuna kadar arkasındaydık ama AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kanun teklifimiz maalesef parlamento gündeme dahi alınmadı." dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik de Kadın Acil Yardım Hattı İş Birliği Sözleşmesi imzalama kararı aldıklarını ve imza törenini Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye geliş tarihi olan 4 Şubat olarak belirlediklerini kaydetti.

İmza töreninin Cumhuriyet Kadınları Buluşmasına dönüştürüldüğünü aktaran Çelik, "Genel Başkan Yardımcımız Gülizar Biçer Karaca'nın da emekleriyle; kadın milletvekilleri, kadın parti meclis üyelerimiz, kadın belediye başkanlarımız, Denizli'nin kadın il başkanı, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, kadın muhtarlarımız, başkanı kadın olan sivil toplum kuruluşları ve Bozkurt kadınları olarak Cuma günü Bozkurt'ta olacağız. Bozkurt'ta kadını konuşacağız." ifadelerini kullandı.