Denizli'de cami avlusundaki cinayete 7 tutuklama - Haberler
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Denizli'de cami avlusundaki cinayete 7 tutuklama

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Denizli'de cami avlusundaki cinayete 7 tutuklama

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 72 yaşındaki Veysi Özbey'in cami avlusunda silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

DİYARBAKIR (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, 72 yaşındaki Veysi Özbey'in cami avlusunda silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, Özbey'in hayatını kaybettiği cinayete ilişkin geniş çaplı araştırma başlattı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır, Sakarya, Muğla ve Denizli'de 9 zanlı gözaltına alındı.

Bu kişilerin ikametlerindeki 1 hafif makineli tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A. (47), Ş.Ç. (69), S.Ç. (47), R.Ç. (42). Y.Y. (56), T.E. (47) ile E.T. (29) tutuklandı, H.Ç. ve A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Veysi Özbey'in yaklaşık 4 yıl önce H.Ç'nin bir yakını tarafından öldürülmesinin ardından "kan davası" nedeniyle Diyarbakır'dan Denizli'nin Honaz ilçesine taşındığı öğrenildi.

Honaz ilçesinde 25 Eylül'de, Veysi Özbey, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de yatsı namazı çıkışı cami avlusunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

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