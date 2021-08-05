Denizli'de baraj göletinde boğulan çocuğun cesedi bulundu
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Denizli'de baraj göletinde boğulan çocuğun cesedi bulundu

Denizli'de baraj göletinde boğulan çocuğun cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren çocuk hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı kıyısındaki vatandaşlar, serinlemek için arkadaşlarıyla suya giren çocuklardan birinin suda boğulduğunu, diğerlerinin kaçtığını uzaktan fark ederek polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, bot yardımıyla baraj gölünde arama çalışması yaptı.

Kimliği henüz belirlenemeyen 8 yaşlarındaki çocuğun cesedi, dalgıçlar tarafından bulunarak sudan çıkartıldı.

Cumhuriyet savcılığınca olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliği belirsiz çocuğun cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, bir kötü haber de Denizli'den geldi
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