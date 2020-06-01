Denizli'de Bağbaşı Yaylası ziyarete açıldı
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Denizli'de Bağbaşı Yaylası ziyarete açıldı

DENİZLİ'de, doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan 1500 rakımlı Bağbaşı Yaylası, yapılan dezenfeksiyon çalışmasının ardından ziyarete açıldı.

Denizli'de Bağbaşı Yaylası ziyarete açıldı
01.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:22

DENİZLİ'de, doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan 1500 rakımlı Bağbaşı Yaylası, yapılan dezenfeksiyon çalışmasının ardından ziyarete açıldı.

Koronavirüs nedeniyle geçen mart ayında geçici süreyle kapatılan 1500 metre rakımdaki teleferik ve Bağbaşı Yaylası, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. Eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan, Ege'nin en uzun teleferik hattına sahip Bağbaşı Yaylası'nın ziyarete açılmasından önce Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Doğa tutkunlarının uğrak noktalarından olan tesiste, gişeler, teleferik kabinleri, asansörler, kafe ve restoran ile dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, bungalov evler, servis araçları ve diğer tüm tesisler Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle ilaçlandı.

MASKESİZ GİRİŞE İZİN YOKMaskesi girişe izin verilmeyeceği belirtilen tesiste, teleferik kabinlerine en fazla 4 kişi alınabilecek. Restoran, kafe ve diğer tüm tesislerde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hareket edileceği vurgulanırken, vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiği işaret edildi.TÜM TEDBİRLER ALINDI

AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Covid-19'a karşı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdürmeye devam ettiklerini kaydetti. Yeni normale geçişle birlikte rutin hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra hizmete açılan tesislerde de dezenfeksiyon işlemleri yaptıklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, "Kullanıma kapatılan tesislerimizde tüm tedbirlerimizi alarak vatandaşlarımızın ziyaretine hazır hale getiriyoruz. Vatandaşlarımız da lütfen sosyal mesafe, maske ve hijyenlerine dikkat etsin. Biz tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve güveni için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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