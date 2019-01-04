Denizli'de Aşırı Yağışta Tescilli Eski Ev Çöktü

Denizli'nin Tavas ilçesinde Müze Müdürlüğü tarafından tescillenen ve koruma altına alınan eski ev sağanak nedeniyle yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcabölük Mahallesi Çalıdede Sokak'taki iki katlı kullanılmayan bina, yağıştan dolayı çöktü.

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmada evde kimsenin olmadığını belirledi.

Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, yaptığı açıklamada, binanın Müze Müdürlüğü tarafından tescillendiğini belirterek, "Çökme meydana gelen ev, koruma altına alınan eski bir yapı. Aşırı yağıştan dolayı ev çökmüş. Uzun süredir kullanılmayan evde olay sırasında herhangi bir kimse yokmuş. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Belediye ekiplerimiz olay yerinde gerekli çalışmaları yaptı." bilgisini aktardı.

Kaynak: AA