Denizli'de araçların "yakıtmatik" sistemini çalarak akaryakıt dolandırıcılığı iddiası

Denizli'de, araçlardaki "yakıtmatik" sistemlerini çalarak 41 bin litre akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli'de, araçlardaki "yakıtmatik" sistemlerini çalarak 41 bin litre akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 farklı kurum ve şirkete ait araçların yakıtmatik sistemlerinin çalınması ve bu yolla akaryakıt dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine yapılan çalışmalarda şüphelilerin, sahte plakalı kiralık araçlara aldıkları akaryakıtı, bir petrol istasyonu yakınına getirdikleri tankere aktardıkları tespit edildi.

Kimlik bilgileri belirlenen 3 şüpheli, İzmir'de gözaltına alındı.

Zanlıların Denizli, Burdur, Isparta, Manisa ve İzmir'de 41 bin litre akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek