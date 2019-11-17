Denizli'de alacak kavgası: 3 yaralı

17.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:30

Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda aralarında alacak meselesi olduğu öne sürülen yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan M.M.A.P, M.H. ile Z.M.R. darp sonucu hafif yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA