Denizli'de 6 yabancı uyruklu, Geri Gönderme Merkezine sevk edildi - Haberler

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Denizli'de 6 yabancı uyruklu, Geri Gönderme Merkezine sevk edildi

AA - Çağatay İğci - Güncel
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Denizli'de 6 yabancı uyruklu, Geri Gönderme Merkezine sevk edildi

Denizli'de kavgaya karıştıkları için gözaltına alınan ve ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 6 kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildiAlınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde bir dükkanda ikamet eden 3'ü Afganistan...

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'de kavgaya karıştıkları için gözaltına alınan ve ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 6 kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildi

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde bir dükkanda ikamet eden 3'ü Afganistan uyruklu 3'ü Suriye uyruklu 6 kişi arasında alacak verecek meselesinden kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Herhangi bir belgeleri olmayan ve ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

AA / Çağatay İğci - Güncel

Sümer Mahallesi, Merkezefendi, Afganistan, Denizli, Güncel, Haberler

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