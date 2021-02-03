Denizli'de 52 bin 701 taramada 63 kanser teşhisi kondu

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, kentte geçen yıl gerçekleştirilen 52 bin 701 taramada 63 bireye kanser teşhisi konduğunu bildirdi.

Uz. Dr. Berna Öztürk, 4 Şubat Kanser Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu, bu nedenle salgın ile mücadele edilen bu dönemde kanser taramalarının aksatılmaması gerektiğini belirtti.

Kanserin ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığına işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Günümüz kanser ölümlerinin 3'te birine yakını, tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi (fazla kilolu ya da şişman/obez olma), meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır. Oysa yine günümüz şartlarında kanserlerin yüzde 30-50'ye yakınının, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması yoluyla önlenebilir durumda olduğu bilinmektedir. Ayrıca, erken teşhis edildiğinde ve uygun şekilde tedavi edildiğinde birçok kanserin iyileşme olasılığı da yüksektir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen tarama programları ile meme, rahim ağzı ve kalın barsak kanseri erken teşhis edilebilmektedir. İlimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde kanser taramaları ücretsiz yapılmaktadır."

Kanser tarama sayılarının artırılması, erken tanı ve kanserle etkin bir mücadele için Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli İş Kadınları Birliği (DİKAB) işbirliğiyle 2018'de Pembe Şehir Projesi başlattıklarını ve 2 birincilik ödülü kazandırdıklarını hatırlatan Öztürk, açıklamasını şöyle tamamladı:

"2019 yılında Denizli'de 126 bin 848 tarama gerçekleştirmiş ve toplamda 134 kanser teşhisi tespit etmiştik, bu yıl pandemi olması nedeniyle toplu eğitim ve tarama faaliyetlerinde bulunamasak da ekiplerimizin farkındalık çalışmaları ile neredeyse geçen yılın yarı oranını yakaladığımızı gördük. 2020 yılında Denizli'de 52 bin 701 tarama gerçekleştirerek taramalar sonucunda toplamda 63 kanser teşhisi yakaladık. Çok yakında cihazların kurulumu tamamlanan Tavas KETEM'imiz hizmete girecek. Böylelikle KETEM sayımız 4 olacak ve çok daha fazla tarama yapabileceğiz. Böylelikle projemizin adında da belirttiği gibi hedefimiz olan tüm kadınlara ulaşarak Denizli'yi 'Pembe Şehir' yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu