Denizli'de 362 sikke ele geçirildi - Haberler
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Denizli'de 362 sikke ele geçirildi

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de 362 sikke ele geçirildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait olduğu belirtilen 362 sikke bulundu.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait olduğu belirtilen 362 sikke bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin, tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda durdurulan otomobildeki sürücü Ş.K. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 362 sikke ele geçirildi.

Zanlının, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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