DENİZLİ ÇAMELİ'DE 3 MİLYON DOMATES FİDESİ, BELEDİYE PROJESİYLE SERADA TOPRAKLA BULUŞACAK
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DENİZLİ ÇAMELİ'DE 3 MİLYON DOMATES FİDESİ, BELEDİYE PROJESİYLE SERADA TOPRAKLA BULUŞACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Çameli İlçesi Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Örtü Altı Seracılığını Destekleme Projesi kapsamında bu yıl 3 milyon domates fidesini toprakla buluşturmayı hedefledikleri söyledi.

DENİZLİ'nin Çameli İlçesi Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Örtü Altı Seracılığını Destekleme Projesi kapsamında bu yıl 3 milyon domates fidesini toprakla buluşturmayı hedefledikleri söyledi.

Çameli Belediyesi 2014 yılında ilçedeki tarım üretimini arttırmak amacıyla Örtü Altı Seracılığı Destekleme Projesini başlattı. Bu kapsamda belediyenin de destekleriyle yaklaşık 15 milyon domates fidesi kurulan seralarda toprakla buluştu. İlçedeki domates üreten sera sayısı proje kapsamında 150'ye yükseldi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer ile bir çiftçinin serasındaki fide dikimine katıldı. Üreticilerle birlikte domates dikip can suyu veren Belediye Başkanı Arslan, çiftçilere bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Belediye olarak tarımsal üretime önem verdiklerini vurgulayan Arslan, Koronavirüs sürecinde sonrası gördük ki tarım çok önemli. İlçemizde birçok vatandaşımız örtü altı seralarda çalışarak aile ekonomisine katkı sağlamaktadır. Seracılık ve domates üretiminin artmasıyla göçü tersine çevirdik. 2014'ten bu yana ilçemizdeki tarımsal üretimi arttırdık. Bu yıl 3 milyon domatesin toprakla buluşması hedefleniyor. Tarımda öncü bir ilçe olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizde üretilen domatesler lezzetiyle beğeni topluyor. Domatesin başkenti olma hedefiyle üreticilerimize destek olmayı sürdüreceğiz dedi.

DENİZLİ ÇAMELİ'DE 3 MİLYON DOMATES FİDESİ, BELEDİYE PROJESİYLE SERADA TOPRAKLA BULUŞACAK
DENİZLİ ÇAMELİ'DE 3 MİLYON DOMATES FİDESİ, BELEDİYE PROJESİYLE SERADA TOPRAKLA BULUŞACAK
DENİZLİ ÇAMELİ'DE 3 MİLYON DOMATES FİDESİ, BELEDİYE PROJESİYLE SERADA TOPRAKLA BULUŞACAK
DENİZLİ ÇAMELİ'DE 3 MİLYON DOMATES FİDESİ, BELEDİYE PROJESİYLE SERADA TOPRAKLA BULUŞACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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