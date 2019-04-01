Denizli Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim Sonuçlarında. Bugün Denizli için sandığa giden vatandaşlar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Denizli seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Denizli'de kim önde? Denizli seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçiminde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Osman Zolan, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. Millet İttifakı adına ise İYİ Parti'den Ümit Bahtiyar gösterildi. DP adına Aykut Yıldırım, DSP adına Yaşar Kayrakçı, Vatan Partisi adına Mustafa Güleç ve SP adına Süleyman Demirel , Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Sandıkların %98,63'ü açıldı ve Denizli için 31 Mart yerel seçim sonuçları netlik kazandı. Yerel seçim sonuçlarına göre Denizli'de Osman Zolan % 50,43 oy aldı. Ümit Bahtiyar'ın aldığı oy ise % 43,87 olarak kayıtlara geçti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Denizli'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Denizli2014'de Yerel Seçimlerde AK Parti adına Osman Zolan, CHP adına Arif Balkanay aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre Ak Parti % 45,20 oy oranı ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP ise % 38,77 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP'den Ali İpek % 11,85 oy olarak kayıtlara geçti.

DENİZLİ İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Denizli Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.