: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

04.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:37

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Zolan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" fotoğrafına oy veren Zolan, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Zolan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her biri çok özel olan fotoğraflar arasında seçim yapmanın çok zor olduğunu ifade eden Zolan, şunları söyledi:

"Anadolu Ajansımız, bizim göz bebeğimiz, ülkemize çok büyük hizmetler veriyor. Bu fotoğrafları gördüğümüzde de o derinliği, o hassasiyeti çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ben emek veren herkese teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Anadolu Ajansımızın kuruluşunun da artık 100. yılına yaklaşmış durumdayız. Dünyada ve Türkiye'de çok önemli görevler ifa ediyor. Ülkemizin sesi olarak tüm haberleri vatandaşlarımıza ulaştırmak için çıkmış oldukları yolda inşallah bu göreve devam etmesini diliyorum. Allahım yollarını açık etsin, AA'yı tebrik ediyorum. İnşallah hep böyle güzel fotoğraflar olsun. Bazı acı fotoğraflar da var ama inşallah hep güzel haberler olsun, güzel fotoğraflar olsun."

Kaynak: AA

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