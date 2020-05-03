DENİZLİ Buldan'da ramazan topunun yerini alan 80 yıllık gelenek 'canavar düdüğü'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DENİZLİ Buldan'da ramazan topunun yerini alan 80 yıllık gelenek 'canavar düdüğü'

DENİZLİ Buldan'da ramazan topunun yerini alan 80 yıllık gelenek 'canavar düdüğü'
03.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:42

Buldan'da ramazan topunun yerini alan 80 yıllık gelenek 'canavar düdüğü'DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinde top atışı yerine, halk arasında 'canavar düdüğü' olarak bilinen 80 yıllık sirenin sesi çalınıyor.

Buldan'da ramazan topunun yerini alan 80 yıllık gelenek 'canavar düdüğü'

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinde top atışı yerine, halk arasında 'canavar düdüğü' olarak bilinen 80 yıllık sirenin sesi çalınıyor.

El işi dokuma ürünleriyle tanınan Buldan ilçesinde, 1940 yılından bu yana ramazan topu atılmıyor. Ramazan ayında, ilçede yaşayan vatandaşlar, iftar ve sahur vakitlerinden 80 yıllık siren sesiyle haberdar oluyor. Belediye binasının çatısında bulunan tarihi siren 2 farklı ses çıkarıyor. 40 saniye öten sirenin bakımları, belediye tarafından rutin olarak yaptırılıyor.

Buldan Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şevik, ilçelerinde uzun bir süredir ramazan topunun patlatılmadığını belirtip, "Halkımıza iftar ve sahur vakti, ilçenin eski Belediye Başkanları'ndan Talat Tarakçı'nın İzmir'den getirttiği halk arasında 'canavar düdüğü' denilen siren ile duyurulur. İlçemizde ramazan topundan vazgeçilmesinin sebebi, o yıllarda ramazan topu 'Top Damı' olarak bilinen mevkiden atılıyordu. Ancak o topu patlatan dönemin zabıta amiri, ramazan topunu kendi bağından patlamaya başlar. Bu değişiklikten sonra halk, 'Sahurda topun sesi az çıkıyor' diye şikayet eder. O da şikayet azalsın, ses çok çıksın diye topa konulan barutun miktarını arttırır. Barutu fazla olan top patlayınca zabıta amirinin başı parçalanıp, ölür. O zamandan bu yana Buldan'da ramazanlarda top patlatılmaz sahurda ve iftarda halkın 'canavar düdüğü' dediği siren öttürülür" dedi.

TOP DAMI YENİDEN HİZMETE GİRECEK

Ramazan aylarında Türkiye genelinde yaşatılan top atma geleneğini Buldan'da yaşatmak istediklerini söyleyen Başkan Şevik, "Top Damı mevkiini kale silüetinde yeni düzenleyerek, top atışlarını eskiden olduğu gibi yine burada yapacağız" diye konuştu.

DENİZLİ Buldan'da ramazan topunun yerini alan 80 yıllık gelenek 'canavar düdüğü'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Haberler
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu
Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Berat Albayrak Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Nur Yerlitaş Burak Özçivit
Spor Falcao Lionel Messi Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: DENİZLİ Buldan'da ramazan topunun yerini alan 80 yıllık gelenek 'canavar düdüğü' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 16:59:03. #1.14#
title