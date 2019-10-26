Denizli başkan zolan, 'milli birlik ve beraberlik' madalyasını alan 7'nci kişi oldu

26.10.2019 17:54

Başkan Zolan, 'Milli Birlik ve Beraberlik' madalyasını alan 7'nci kişi oldu

DENİZLİ'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından düzenlenen 'Kültürün ve Sanatın Kardeşliği' adlı programda, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'a desteği nedeniyle 'Milli Birlik ve Beraberlik' madalyası verildi. Türk dünyasında Milli Birlik ve Beraberlik Madalyası alan 7'nci kişi Başkan Zolan oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İLESAM ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 'Kültürün ve Sanatın Kardeşliği' adlı program Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, Kent Konseyi Şairler Topluluğu üyeleri, şairler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Büyük beğeni toplayan şiir ve müzik dolu gecenin sonunda İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, Türk dünyası açısından büyük önem taşıdığını belirttiği 'Milli Birlik ve Beraberlik Madalyası'nı kendilerini destekleyen Başkan Zolan'a takdim etti.

Parmaksız, madalyanın bugüne kadar dünyada sadece 6 kişiye takdim edildiğini belirtti. Söz konusu ödülün Türk dünyasının birlik ve beraberliği ile sanat ve kültürün gelişmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiği için Başkan Zolan'a layık gördüklerini ifade eden Parmaksız, "Hocalı Soykırımı için Denizli'de Azerbaycan Karabağ Parkı açıp, Hocalı Soykırımı Anıtı diktiniz. 15 Temmuz'dan sonra birlik ve beraberlik adına çok güzel çalışmalar yaptınız. Siz ve ekibiniz Denizli'yi imar edip mamur hale getirdiniz. Bu madalyayı size takdim ederken, tüm Denizli'ye takdim ediyoruz. Madalyayı size vermekten onur duyuyoruz. Şiir, edebiyat, sanat ve kültüre yapılan yatırım hiçbir şeyle ölçülemez. Denizli sizin gibi değerleri yetiştirdiği için çok şanslı" dedi.

Başkan Zolan ise, madalyayı almaktan dolayı gurur ve onur duyduğunu belirterek, "Bu onura layık olabilmek için daha fazla ve durmadan çalışmak gerekiyor. Birlik ve beraberliğimizin, geçtiğimiz şu günlere bakıldığında ne kadar önemli olduğu görülüyor. İnşallah bundan sonra da birlik ve beraberliğimiz daim olacak. Ülkemiz var olacak, bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. Tüm Türk coğrafyasında türkülerimiz söylenmeye, şiirlerimiz okunmaya devam edecek" diye konuştu. Program daha sonra sona erdi.

Kaynak: DHA