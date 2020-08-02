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DENİZLE Türk Kızılay 4 milyon kişiye kurban eti dağıtacak

Türk Kızılay 4 milyon kişiye kurban eti dağıtacakTÜRK Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Kurban Bayramı'nda yurt içi ve yurt dışında 4 milyon kişiye kurban eti dağıtımı yapacaklarını belirtti.

02.08.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:44

Türk Kızılay 4 milyon kişiye kurban eti dağıtacak

TÜRK Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Kurban Bayramı'nda yurt içi ve yurt dışında 4 milyon kişiye kurban eti dağıtımı yapacaklarını belirtti.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganı ile yürütülen kampanya kapsamında Denizli'ye geldi. Turunç ve beraberindeki yetkililer, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde Türk Kızılay'ına vekalet edilip kurum tarafından kesilen kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Dağıtım sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Turunç, Türk Kızılay denilince akla iyiliğin geldiğini belirtti. Türk Kızılay'ının kurulduğundan bu yana dünyanın neresinde bir mazlum varsa yardıma koştuğunu vurgulayan Turunç, şu ana kadar 135 ülkede değişik operasyonlara katkı sunulduğunu ifade etti.

Turunç, Türk Kızılay'ın vekalet edilen kurbanların şubeleri aracılığıyla kesildiğini, bunların bir kısmının belli ölçülere bölünerek konserve halde dağıtıldığını kaydedi, "Hem burada ihtiyaç sahiplerine hem de toplumsal dayanışmanın örneğini sergiliyoruz. Türkiye genelindeki şubeler aracılığıyla bağışların dağıtımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yurt dışında oluşabilecek doğal afetlerde ihtiyacın doğduğu anda buralara konserve etleri göndermek için hazırlandıklarını ifade eden Turunç, "Türk Kızılay'ına Kurban Bayramı'nda 150 bin hisse bağışı yapıldı. Bağış yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bağışlardan 100 bin tanesi, yurt dışında 14 ülkede dağıtılacak. 50 bin hisseyi de ülkemizde dağıtıyoruz. Türk Kızılayı bu bayramda 4 milyon kişiye kurban eti yardımında bulunacak. Onların hayırlarını en güzel şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Kimin ihtiyacı varsa Türk Kızılay her zaman onların yanında olacaktır" diye konuştu.

DENİZLE Türk Kızılay 4 milyon kişiye kurban eti dağıtacak

Kaynak: DHA

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