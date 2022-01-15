Denizin dibini kazan bilim insanları, tesadüfen 60 milyon balığın içinde olduğu yuvaları buldu

Antarktika'da araştırma gerçekleştiren bilim insanları, gördükleri karşısında hayrete düştü. Dünyanın en büyük balık üreme alanını keşfeden bilim insanları, zarar görmemesi adına bölgeyi kırmızı alan ilan etti.

Bilim insanları tarafından Antarktika'da gerçekleştirilen keşif, dünya genelinde yankı uyandırdı. Araştırmacılar, Antarktika'da dünyanın en büyük balık üreme alanını buldu.

HER YUVADA 2 BİN 500 YUMURTA

Yuvalar yaklaşık 240 kilometre karelik bir alanda (Birleşik Krallık'taki Kettering kasabası büyüklüğünde) yoğunlaşmıştı ve bazı noktalarda metrekare başına iki yuva bulunuyordu. Her yuvada 2 bin 500'e varan yumurta vardı.

TESADÜFEN RASTLANDI

Alman araştırma gemisi Polarstern'deki araştırmacılar, gemiye bağlı halde yukarı çekilebilen ve 535 metreye kadar derine inen bir kamerayla rutin gözlemler yaparken üreme alanına tesadüfen rastladı.

DAHA KÜÇÜK KÜMELER BULUNDU

Alfred Wegener Enstitüsü (Alfred Wegener Institute -AWI) 1980'lerin başından beri Weddell Denizi'nde araştırmalar yapıyor fakat bu keşfe kadar yalnızca küçük yuva kümeleri bulunmuştu.

"DAHA ÖNCE KEŞFEDİLMEMİŞ BİR ŞEY"

AWI'den derin deniz biyoloğu Dr. Autun Purser, "Weddell Denizi'ndeki bu kadar büyük bir buz balığı üreme alanının daha önce keşfedilmemiş olması fikri tamamen büyüleyici" dedi.

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