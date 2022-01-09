Denizi seyrederken dalgaya kapılan kadın öldü, eşi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizi seyrederken dalgaya kapılan kadın öldü, eşi kurtarıldı

Denizi seyrederken dalgaya kapılan kadın öldü, eşi kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sahilde eşiyle denizi seyrederken oluşan dalgaya kapılan Ceylan Opçin (54) yaşamını yitirdi.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sahilde eşiyle denizi seyrederken oluşan dalgaya kapılan Ceylan Opçin (54) yaşamını yitirdi. Eşini kurtarmak için denize atlayan Cevdet Opçin (49) ise Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Alanya'ya bağlı Okurcalar Mahallesi, Karaburun mevkisinde meydana geldi. Cevdet Opçin, 4 çocuk annesi eşi Ceylan Opçin ile birlikte sahil kenarında denizi seyretmeye başladı. Havanın bozmasıyla aniden oluşan dev dalga, Ceylan Opçin'i denize sürükledi. Eşini kurtarmak için denize atlayan Cevdet Opçin ise dalgalara kapılarak açığa çıktı.

CENAZESİ DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, dalgaların sürüklediği Ceylan Opçin'i kıyıya çıkartırken, eşi Ceylan Opçin'e ulaşılamadı. Yapılan aramalar sonucu kadının cesedi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunarak, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cevdet Opçin ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cevdet Opçin'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ceylan Opçin'in cenazesi ise sabah saatlerinde ailesi tarafından alınarak Diyarbakır'a götürüldü.


Denizi seyrederken dalgaya kapılan kadın öldü, eşi kurtarıldı

Denizi seyrederken dalgaya kapılan kadın öldü, eşi kurtarıldı

Denizi seyrederken dalgaya kapılan kadın öldü, eşi kurtarıldı

Ambulanstaki eşini takipte kaza yaptı, bebeği dünyaya gelirken ameliyat oldu

Ambulanstaki eşini takipte kaza yaptı, bebeği dünyaya gelirken ameliyat oldu

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title