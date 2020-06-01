Denizi özleyenler sabahın ilk ışıklarıyla Konyaltı Sahili'ne geldi
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Denizi özleyenler sabahın ilk ışıklarıyla Konyaltı Sahili'ne geldi

Denizi özleyenler sabahın ilk ışıklarıyla Konyaltı Sahili'ne geldi 2.5 aydır kapalı olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili yasağın kaldırılmasının ardından ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı Havanın kapalı ve serin olmasına rağmen vatandaşlar denize girdi, bazıları manzarayı izledi...

01.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:36

Denizi özleyenler sabahın ilk ışıklarıyla Konyaltı Sahili'ne geldi

2.5 aydır kapalı olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili yasağın kaldırılmasının ardından ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Havanın kapalı ve serin olmasına rağmen vatandaşlar denize girdi, bazıları manzarayı izledi

ANTALYA - Korona virüs(Covid-19) önlemleri çerçevesinde yaklaşık 2.5 aydır kapalı olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ziyaretçilerine açıldı. Hava kapalı olmasına rağmen sahile gelen bir çok kişi yüzdü, denizi izledi.

Korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2.5 ay önce girişlerin yasaklandığı sahiller gece yarısı saat 00.00 itibariyle yeniden açılmıştı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilk ziyaretçileri geldi. Havanın 20, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da bazı vatandaşlar serin havaya aldırmadan denize girdi. Denize girenler kadar, izleyenler, fotoğraf çektirenlerin de fazla olduğu görüldü. Amatör balıkçılar da uzun bir aradan sonra oltalarını yeniden denize attı. Sahil bandına gelen kimi vatandaşlar yürüyüş, kimileri egzersiz hareketleri yaptı. Sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilen plajlardaki şezlongları ise sadece bir çiftin maskeli şekilde kullandığı gözlemlendi. Bazı gençlerin ise kahvaltı yaptıkları görüldü.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisinde şezlong ve şemsiye ücretleri de belli oldu. Şemsiye 10, şezlong fiyatı ise 15 TL olarak belirlendi.

"Sevgiliyi özlemiş gibiyim"

Nazım Yılmaz, yasağın kalkmasının ardından sabahın ilk ışıklarıyla denize geldiğini söyledi.

Hava serin de olsa yüzdüğünü dile getiren Yılmaz, "Bayağı bir açıldım, deniz çok güzeldi. Deniz çarşaf gibi çok sakindi, özlemişim. Sevgiliyle buluşmuş gibi oldum. Bu güzelliği herkes yaşamalı." dedi.

"Sürekli maske takıyoruz"

Gizem Ertekin, sahillerin açıldığını duyunca gelmeye karar verdiklerini belirterek, "Vakit kaybetmedik. Kısa süreliğine Antalya'ya gelmiştik. Denizde yüzeceğiz. Kurallar çok sıkıntılı ama uyacağız. Şezlonga kadar maskeyle geliyoruz. Sürekli maske takmak zorundayız. Şuan bizden başka kimse yok, buda diğer ayrı bir rahatlık."diye konuştu.

Denizi özleyenler sabahın ilk ışıklarıyla Konyaltı Sahili'ne geldi

Kaynak: İHA

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