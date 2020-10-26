Denizi olmayan Diyarbakır'da tekne alt geçitte mahsur kaldı

Diyarbakır'da tır üstünde bulunan bir tekne, şoförün yüksekliği ayarlayamaması sebebiyle alt geçitte mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sırasında denizi olmayan şehirde ilk kez tekne gören vatandaşlar, telefonları ile o anları kayıt altına aldı.