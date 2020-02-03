'Denizden Gelen'ler Esenler'de Sergilendi

03.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:51

Sanatçı Şinasi Yelkenci'nin, denizden çıkardığı çöplerden yaptığı ve her biri toplumsal mesaj içeren eserlerinin yer aldığı sergisi 'Denizden Gelen', Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı.

20 yıl önce denizlerden çöp toplayarak başladığı 'temiz deniz' idealini yakalayabilmek için ortaya çıkardığı eserlerle çevre kirliliği ve doğa katliamına dikkat çekmek isteyen Yelkenci, "Denizden topladığım atıklarla sanat çalışmaları yapmaya başlayalı yaklaşık altı yıl oldu. İlk dört yıl içerisinde sabit bir çalışma yapmamıştım. Sergideki eserlerim son iki yıl içerisinde yaptığım çalışmalardan oluşuyor. İlk başta landart sanatıyla başlamıştım, yani sadece doğada bulunan malzemelerle hazırladığınız bir eseri sonrasında doğaya bıraktığınız bir çalışma. Daha sonra sabit çalışmalara başladım ve ilerleyen süreç içerisinde sergideki çalışmalarım ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

Sergi açılışı sonrasında yönetmenliğini Ceyhun Yılmaz Ket'in yaptığı "Denizden Gelen" isimli belgesel film gösterimi gerçekleşti. Gösterimin ardından sanatçı Şinasi Yelkenci ve Ceyhun Yılmaz Ket bir söyleşi gerçekleştirdi.

Gitar sapından klozete, her türlü plastikten halı kilime, balık ağından halata kadar akla gelebilecek her türlü atığın, enstrüman, bukalemun ya da duvar saksısı olarak bir esere dönüştüğü çalışmalar, 9 Şubat'a kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: Bültenler