Denizde kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedeni bulundu (2)
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Denizde kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedeni bulundu (2)

-Denizdeki balık ağlarının karaya çıkarılması -Denizden çıkarılan Ömer Özer'in cansız bedeni -Cenazenin taşınması -Olay yerindeki kalabalık -Cenaze aracının olay yerinden ayrılışı MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan iki bekçiden birinin...

16.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:07
Denizde kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedeni bulundu (2)

-Denizdeki balık ağlarının karaya çıkarılması

-Denizden çıkarılan 'in cansız bedeni

-Cenazenin taşınması

-Olay yerindeki kalabalık

-Cenaze aracının olay yerinden ayrılışı - 'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra alınamayan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Denizde kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedeni bulundu (2)
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