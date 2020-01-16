Denizde kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedeni bulundu (2)
-Denizdeki balık ağlarının karaya çıkarılması -Denizden çıkarılan Ömer Özer'in cansız bedeni -Cenazenin taşınması -Olay yerindeki kalabalık -Cenaze aracının olay yerinden ayrılışı MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan iki bekçiden birinin...
16.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:07
-Denizdeki balık ağlarının karaya çıkarılması
-Denizden çıkarılan Ömer Özer'in cansız bedeni
-Cenazenin taşınması
-Olay yerindeki kalabalık
-Cenaze aracının olay yerinden ayrılışı MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: AA