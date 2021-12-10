Denizcilik sektörünün nitelikli elemanları bu okuldan yetişiyor

MERSİN (AA) - Mersin'de denizcilik lisesi öğrencileri, aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerle geleceğin gemicileri olma yolunda ilerliyor.

Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından kurulan ve Milli Eğitim Bakanlığınca imzalanan protokollerle sektöre alanında uzman, donanımlı insan gücü kazandıran Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, mezun olduktan sonra denizcilik sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılıyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütünün belirlediği standartlara göre hazırlanan teknik donanımlara sahip okulda deniz ve gemicilik alanındaki birçok bilgiye hem teorik hem de uygulamalı olarak kolaylıkla ulaşan öğrenciler, Mersin Deniz Ticaret Odası'nın desteğiyle de birçok firmada staj yapma imkanı yakalıyor.

Tüm bunların yanı sıra okulda bulunan uygulama atölyelerinde gemi makineleri ve güverte hakkında bilgileri alanında uzman öğretmenlerle deneyimleyen öğrenciler, kendilerini bu alanda yetiştirerek gelecekte sektörlerinde kritik noktalarda görev almak istiyor.

Okuldan mezun olduktan sonra iş hayatına giren öğrenciler gemilerde kaptan yardımcısı ve mühendis yardımcısı olabiliyor ya da diğer alanlarda görev alıyorlar.

Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri Mesut Öztürk, AA muhabirine, oda olarak öğrencilerin meslek hayatlarında daha donanımlı olmasına gayret gösterdiklerini söyledi.

Bu liseden mezun olacak öğrencilerin büyük avantajlara sahip olduğuna değinen Öztürk, öğrencilere hem staj hem de iş alanında destek olduklarını kaydetti.

Mezun olan öğrencilerin istihdam edilmesinin önemli olduğunu dile getiren Öztürk, "Mersin Deniz Ticaret Odasının öğrencilerin arkasında olması büyük avantaj. Burada öğrenim gören öğrencilerin hem mesleki hem de lisan olarak iyi yetişmesi için büyük gayret ediyoruz. Öğrencilerimizi deniz sektöründeki iş yerlerinde ve gemilerde istihdam etme imkanı sağlıyoruz. Tabi öğrencilerimizin nasıl yetiştiğini, hangi becerilere sahip olduğunu az çok biliyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi kendi iş yerlerimizde ve gemilerimizde istihdam ederek onların deneyimlerinden yararlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, denizcilik sektöründe eğitimin oldukça önemli olduğunu belirterek, kaliteli eğitimle sahaya çıkacak öğrencilerin sektöre olumlu yönde katkı yapacağını vurguladı.

"Öğrencilerimiz sektöre çok yakın seviyede eğitim alıyorlar"

Okul Müdürü Hüseyin İlhan Nacaroğlu da okulda gemi makineleri ve güverte işletmeleri dallarının bulunduğunu, hedeflerinin alanında uzman olan öğrenciler yetiştirmek olduğunu aktardı.

Sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını nitelikli olarak yetiştirdiklerini anlatan Nacaroğlu, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz gemi makineleri işletme dalında genelde geminin çalışır ve işler tutulmasıyla ilgili, güverte işletme dalında ise geminin sevk ve idaresiyle ilgili eğitimler alıyor. Okulumuzdaki donanımlar Uluslararası Denizcilik Örgütünün belirlemiş olduğu standartlara göre hazırlanmış durumda. Burada aldıkları teorik bilgileri uygulayacakları atölyelere sahipler. Böylelikle öğrencilerimiz denize çıkmadan, gemide görev almadan okulda eğitimlerini alarak mesleğe hazır hale geliyorlar. Öğrencilerimiz sektöre çok yakın seviyede eğitim alıyorlar. Bunun en önemli nedeni Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğümüzün özel sektörle yapmış oldukları protokoller. Hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı hem de TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığının imzaladığı protokoller çerçevesinde eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

Okuldaki uygulamalı eğitimlerin öğrencilere büyük katkısının olduğuna işaret eden Nacaroğlu, "Eğitimlerimizi okulla sınırlı tutmuyoruz. Öğrencilerimizin denizle buluşmalarını ve açık denizde seyir yapmalarına imkan sağlıyoruz. Okula ait iki eğitim gemisinde uygulamalı eğitimler yapıyoruz. Okulumuzda alanında uzman eğitimcilerimiz ve Uluslararası Denizcilik Örgütünün belirlemiş olduğu standartlara uygun eğitimlerimizi veriyoruz. Yetiştirdiğimiz nitelikli insan gücü sayesinde denizcilik alanında dünyada söz sahibi bir ülke olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Gemi Makineleri Şefi Demircan Bilici de okulda gemicilik sektörüne ilişkin tüm donanımın verildiğini belirterek, "Buradan mezun olan öğrencilerimiz iş ve maaş sıkıntısı çekmiyor. Dünyayı gezme imkanı da yakalıyorlar." dedi.

Öğrenciler okullarından memnun

Öğrencilerden Cennet Bayram isteyerek bu okulu seçtiğini ve keyifli bir şekilde eğitim aldıklarını ifade etti.

Mezun olduktan sonra hemen iş bulmanın avantaj olduğunu dile getiren Bayram, "İyi bir eğitim alıyoruz. Uygulamalı eğitimle bilgilerimiz daha kalıcı hale geliyor. Hemen iş sahibi olacağımız için mutluyuz. Öyle bir endişemiz yok. Ben üniversite eğitimini de aldıktan sonra kaptan olmayı düşünüyorum. Sadece erkeklere yönelik bir lise değil. Evet çoğunluğu erkek olabilir ama bizim için de avantajları var. Kızlar yapamaz gibi bir düşünce olmasın." diye konuştu.

Devran Koç da denize ve disipline olan ilgisinden dolayı bu liseyi seçtiğini, okuldaki uygulamalı eğitimlerin kendilerine büyük katkı sağladığını aktardı.

Eralp Erenmemişoğlu ise lise eğitimi sonrası üniversitede de bölümü üzerine okuyacağını dile getirerek, "Üniversiteye gitmeden iş yapmak isteyenler için buradaki eğitimler çok uygun. Burada görülen eğitim sayesinde direkt iş sahibi olabilirsiniz. Gemide olan tüm makineler, gemi motoru dahil burada da var. Bunları görüyoruz, çalıştırıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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