Denizcilik araştırmalarında üniversiteden önemli adım
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Denizcilik araştırmalarında üniversiteden önemli adım

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Denizcilik araştırmalarında üniversiteden önemli adım

Denizcilik ile ilgili araştırmalar için adım atan İstanbul Aydın Üniversitesi, Kuzey Deniz Saha Eski Komutanı Emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü'yü üniversite bünyesine kattığını duyurdu.

Denizcilik ile ilgili araştırmalar için adım atan İstanbul Aydın Üniversitesi, Kuzey Deniz Saha Eski Komutanı Emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü'yü üniversite bünyesine kattığını duyurdu.

İstanbul Aydın Üniversitesi, (İAÜ) ekonomik, politik ve askeri alanda çok önemli bir yer tutan denizcilik araştırmalarıyla ilgili önemli bir adım attı. Üniversite, konuyla ilgili stratejik düzeyde çalışmalar yapmak amacıyla, Kuzey Deniz Saha Eski Komutanı, Emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü'yü kadrosuna dahil etti.

"ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜRETİLECEK"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü şunları söyledi:

"Denizcilik ekonomik, politik, güvenlik gibi boyutlarıyla Türkiye'nin hem bugünü hem de geleceği bakımından en hassas konulardan birisini teşkil ediyor. Zira dış ticaretimizin çok büyük bir kısmı deniz ticaretine bağlı. Dolayısıyla denizcilikle ilgili ekonomi politik ve strateji başlıklı akademik çalışmalar, ülkemiz için de kritik öneme sahip. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde de bu alanlarda akademik bilgi üretmeye yönelik çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarla Türkiye'nin denizcilik politika ve stratejilerinin hazırlık ve uygulanmasında karşılaşılan veya karşılaşılabilecek sorun alanlarına yönelik çözüm önerileri üretecek, denizciliğin önemi hakkında farkındalık oluşturulması konularında öncü çalışmalar yapacağız."

NELER YAPILACAK?

Öğütçü'nün İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde gerçekleştireceği denizcilikle ilgili çalışmalar, Türkiye'nin deniz yetki alanlarına yönelik ekonomik, siyasi, stratejik, jeopolitik, askeri ve ticari alana yönelik araştırmaların yanında, komşu ülkelerle gerçekleştirilen ikili ilişkiler, uluslararası diplomasi ve deniz hukuku gibi başlıklarda Türkiye'nin çıkarlarının geliştirilmesine yönelik akademik bilgi üretimine yönelik olacak. Bu amaca yönelik yayınlar, ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyumlar, çalıştaylar ve konferanslar düzenlenecek, eğitimler verilecek.

AHMET FEYYAZ ÖĞÜTÇÜ HAKKINDA

29 Temmuz 1950 Eskişehir doğumlu olan Ahmet Feyyaz Öğütçü, ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1969 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na katıldı. 1984 yılında ABD Deniz Kurmay Koleji'nden mezun olan Öğütçü, Deniz Kuvvetleri'nde üstlendiği çeşitli görevlerin ardından, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'ndan 2009 yılında Koramiral rütbesiyle emekli oldu. Evli olan Emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü'nün bir kızı, iki de torunu var.


Denizcilik araştırmalarında üniversiteden önemli adım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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