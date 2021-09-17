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Denizaltı krizi büyüyor! Fransa, ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geri çağırdı

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Denizaltı krizi büyüyor! Fransa, ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geri çağırdı

Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.

Fransa, Avustralya'nın Abd ve İngiltere ile Fransız tasarımlı denizaltı anlaşmasını sona erdiren 40 milyar dolarlık yeni bir anlaşmaya varmasının ardından, ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini 'istişare için' geri çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından alınan kararın olayın ciddiyeti nedeniyle verildiğini söyledi.

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