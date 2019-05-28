Deniz Zeyrek kimdir?

Deniz Zeyrek, 1972 yılında Kars'ta doğdu. Gazi Üniversitesi ile ODTÜ'de Kimya ve Biyoloji okuyan Deniz Zeyrek, gazeteciliğe 1994 yılında Evrensel gazetesinde başladı. İlk sayısının yayımlandığı 13 Ekim 1996'da girdiği Radikal gazetesinde diplomasi muhabirliği, Ankara İstihbarat Şefliği, Haber Müdürlüğü ve Ankara Temsilciliği yaptı. Afganistan, Kosova, Bağdat, Filistin, Kuzey Irak gibi kriz bölgelerinde çalıştı.

Deniz Zeyrek, 2003'te Radikal'in Ankara Haber Müdürü, 2011'de Ankara Temsilcisi oldu.

Deniz Zeyrek, dış politika haberciliği ve enerji diplomasisi alanında yoğunlaştı ve uzun süre Çağdaş Gazeteciler Derneği yönetiminde yer aldı. Diplomasi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Deniz Zeyrek, Prof. Doğan Tılıç'ın koordinasyonunda hazırlanan "Türkiye'de Gazetecilik" adlı kitabın editörleri arasındaydı.

Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü sahibi olan Deniz Zeyrek, evli ve 1 çocuk sahibidir.

Deniz Zeyrek, Radikal'in kapanmasından sonra Hürriyet'te köşe yazarı olarak devam etmeye başladı.

Doğan Medya Grubu'nun mart ayında Demirören Holding'e satılmasının ardından Hürriyet gazetesinde başlayan işten çıkarma süreci başladı. Gazeteden ayrılan son isim, bir dönem Ankara Temsilciliği de yapan Deniz Zeyrek oldu. Ankara Temsilciliği görevinden alınmasının ardından haftada iki gün yazdığı köşe yazılarıyla Hürriyet'e devam eden Deniz Zeyrek, gazeteden gönderildi.

Deniz Zeyrek 19 Kasım 2018 itibariyle Sözcü'de köşe yazarı olarak devam etmeye başladı.