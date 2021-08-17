Deniz yolu ile kaçarken yakalanan FETÖ'den ihraç emniyet müdürleri tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deniz yolu ile kaçarken yakalanan FETÖ'den ihraç emniyet müdürleri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Deniz yolu ile kaçarken yakalanan FETÖ'den ihraç emniyet müdürleri tutuklandı Muğla'nın Datça ilçesinden tekne ile Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçarken yakalanan FETÖ'den ihraç 7'si emniyet müdürü, iki komiser yardımcısı ve bir diş tabibi mahkemeye çıkarıldı.

Deniz yolu ile kaçarken yakalanan FETÖ'den ihraç emniyet müdürleri tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinden tekne ile Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçarken yakalanan FETÖ'den ihraç 7'si emniyet müdürü, iki komiser yardımcısı ve bir diş tabibi mahkemeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkarılan FETÖ'cülerden 8'i tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Datça Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimat ile Datça ilçesinden tekne ile yasa dışı yollardan Kos Adasına kaçış hazırlığındaki FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 10 kişi polis tarafından yakalanmıştı.

Muğla Polisi, uzun süredir sahadan aldığı bilgiler doğrultusunda bir grup FETÖ/PDY terör örgütü üyesinin illegal yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisi alındı. Fiziki takibe alınan şüpheliler, sabah saatlerinde Datça ilçesinde tekneye binince Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğinde tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda teknede yapılan aramada, silahlı terör örgütüne üye olmaktan meslekten ihraç edilmiş, dosyası istinafta bekleyen ve araması bulunmayan eski Emniyet Müdürleri FETÖ PDY'den mahkum olmuş O.K., M.Y., A.E., H.H., E.A., M.K., Ü.K. ile ihraç komiser yardımcıları M.H.İ. ve M.Ş. ile silahlı terör örgütüne üye olmaktan meslekten ihraç edilen ve mahkumiyet alan diş tabibi E.N. yakalandı.

Operasyonda, FETÖ/PDY üyelerini illegal yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan göçmen kaçakçısı O.E.S. ile gemi kaptanı B.T. de gözaltına alındı. Muğla KOM Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

10'u ihraç eski emniyet personeli olan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken şüphelilerden 4 yaşında çocuğu olan ve şu anda hamile olduğu öğrenilen kadın ile cezasını daha önce çektiği belirlenen 1 diğer şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 2 göçmen kaçakçısı ise etkin pişmanlıktan faydalanarak, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Deniz yolu ile kaçarken yakalanan FETÖ'den ihraç emniyet müdürleri tutuklandı
Deniz yolu ile kaçarken yakalanan FETÖ'den ihraç emniyet müdürleri tutuklandı
Deniz yolu ile kaçarken yakalanan FETÖ'den ihraç emniyet müdürleri tutuklandı
Deniz yolu ile kaçarken yakalanan FETÖ'den ihraç emniyet müdürleri tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Haluk Levent Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Deniz yolu ile kaçarken yakalanan FETÖ'den ihraç emniyet müdürleri tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 12:50:36. #1.14#

title