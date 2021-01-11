Deniz Yavuzyılmaz kimdir? Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında ve nereli? Deniz Yavuzyılmaz hayatı ve biyografisi!

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TBMM 27.Dönem Zonguldak Milletvekili, TBMM 27.Yasama Dönemi Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti İçi Eğitim Birimi (PİEB) Üyesi olan Deniz Yavuzyılmaz hakkındaki Deniz Yavuzyılmaz kimdir? Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında ve nereli? sorularının cevaplarını yazımızdan bulabilirsiniz. İşte, Deniz Yavuzyılmaz hayatı ve biyografisi!

DENİZ YAVUZYILMAZ KİMDİR?

Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Ticaret Meslek Lisesi öğretmenleri Kadriye ve Ömer Yavuzyılmaz çiftinin ikinci çocuğu olarak 1979 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. İlk öğrenimini Zonguldak Yayla İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise öğrenimlerini ise Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü kazandı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Cezayir, Libya ve Gürcistan'da mesleki tecrübeler edinerek Türkiye'ye döndü. Enerji sektöründe, uluslararası ölçekte hizmet veren bir firmanın kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı.

Deniz Yavuzyılmaz, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Felsefe ve psikoloji alanlarıyla ilgilenmektedir.

Deniz Yavuzyılmaz, Serpil Yavuzyılmaz ile evlidir. Çiftin 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen nikâh merasimi medyada "Millet ittifakını buluşturan nikâh" olarak adlandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikâh törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi adayı Muharrem İnce ile çok sayıda milletvekili, bürokrat ve seçkin davetliler katılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde, Zonguldak Parti Okulu, Bartın Bölge Koordinatörlüğü ve Usta Eğitmenliği görevlerinde bulundu. Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde 2. sırayı kazandığı CHP ön seçimlerde 3. sıradan, Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde ise 4. sıradan Zonguldak Milletvekili Adayı oldu. Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimleri'nde TBMM 27. Dönem Zonguldak Milletvekili seçildi. Aynı zamanda, TBMM KİT Komisyonu, Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu ve Dijital Mecralar Komisyonu üyelikleri bulunan milletvekilinin, kamu kurumlarının işleyişi, temiz enerji, çevre kirliliği, kadın hakları ve hayvan refahı konuları, yakından ilgilendiği politikalar arasında yer almaktadır.