Deniz Ülke Arıboğan kimdir? Deniz Ülke Arıboğan kaç yaşında, nereli? Deniz Ülke Arıboğan hayatı ve biyografisi!

DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN KİMDİR?

Deniz Ülke Arıboğan, 21 Ocak 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk akademisyen olan isim 1993 yılında doktor, 1998 yılında doçent unvanlarını aldı. Arıboğan, İskoçya St. Andrews Üniversitesi'nde Uluslararası Güvenlik Okulunu bitirerek terör ve güvenlik konularında uzmanlaşmıştır.

Ankara U¨niversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul U¨niversitesinde tamamlayarak, 1995 yılında İskoçya'da bulunan St. Andrews U¨niversitesinde Terörizm ve Uluslararası Güvenlik Okulunu bitirdi.

Deniz U¨lke Arıboğan İstanbul U¨niversitesi, Hava Harp Okulu ve Harp Akademilerinde dersler verdi. 2007-2010 yılları arasında farklı vakıf üniversitelerinde Rektörlük ve Mütevelli Heyet U¨yeliği görevlerini üstlendi. 2016-2017 yılları arasında Oxford U¨niversitesi St. Antony's College'de misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Prof. Arıboğan halen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Merkezi (PPM) Müdürü olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Politik psikoloji perspektifinden güvenlik meselelerinin incelenmesi ve çatışmaların barışçıl yöntemlerle çözümü konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran Arıboğan, bu amaçla kurulan uluslararası ve disiplinler arası bir çalışma grubu olan IDI (International Dialogue Initiative) yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda "Dünya Sanat ve Bilimler Akademisi" üyesidir.

Arıboğan, Oxford U¨niversitesi CRIC (Centre for the Resolution of Intractable Conflict) Merkezinde kıdemli üyedir.

London Speaker Bureau'nun uluslararası konuşmacıları arasında olan Arıboğan'ın yayımlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi ve 10 kitabı bulunmaktadır. Kitapları arasında C¸in Gölgesinde Uzak Doğu Asya, Geleceğin Haritası, Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, Dil İnsanı Konuşur, Tarihin Sonundan Barışın Sonuna, Büyük Resmi Görmek ve Duvar'ı sayabiliriz.

Eserleri