Deniz Uğur ve Erdinç Gülener balayına Bodrum'a gitti!
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Deniz Uğur ve Erdinç Gülener balayına Bodrum'a gitti!

Deniz Uğur ve Erdinç Gülener balayına Bodrum'a gitti!
Hürriyet - Haberler | Magazin

DİZİ EVLİLİĞİ GERÇEK OLDU2017 yılında yayınlanan "Bir Deli Sevda" dizisinde evli bir çifti canlandıran Deniz Uğur ile Erdinç Gülener, 10 Haziran'da Gökçeada'da evlendi.

DİZİ EVLİLİĞİ GERÇEK OLDU

2017 yılında yayınlanan "Bir Deli Sevda" dizisinde evli bir çifti canlandıran Deniz Uğur ile Erdinç Gülener, 10 Haziran'da Gökçeada'da evlendi. Nikahın ardından balayına çıkan oyuncu çift, önceki gün Bodrum-Torba'daki Moyo Otel'in plajında objektife yansıdı.

BÜTÜN GÜN CABANA'DA GEÇTİ

Deniz Uğur ve Erdinç Gülener günü plajda, kendilerine tahsis edilmiş cabana'da geçirdi. Gün boyunca sohbet edip güneşlenmeyi tercih eden ikili, akşamüzeri denize girip yüzdü. Gülener, plajda bulundukları süre boyunca eşiyle yakından ilgilendi.

Kaynak: Hürriyet

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