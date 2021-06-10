Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur kaç yaşında, nereli? Deniz Uğur biyografisi!

Deniz Uğur, Bir Deli Sevda isimli dizide eşini canlandıran Erdinç Gülener'le Gökçeada'da evlendi. Deniz uğur'un özel hayatı merak konusu oldu. Deniz Uğur ile Erdinç Gülener 4 yıl önce rol aldıkları "Bir Deli Sevda" dizisinde karı-koca rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur kaç yaşında, nereli? Deniz Uğur mesleği nedir? Deniz Uğur hayatı ve biyografisi nedir?

Deniz Uğur, Bir Deli Sevda isimli dizide eşini canlandıran Erdinç Gülener'le Gökçeada'da evlendi. Deniz uğur'un özel hayatı merak konusu oldu. Deniz Uğur ile Erdinç Gülener 4 yıl önce rol aldıkları "Bir Deli Sevda" dizisinde karı-koca rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur kaç yaşında, nereli? Deniz Uğur mesleği nedir? Deniz Uğur hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur (d. 17 Ekim 1971, Ankara, Türkiye) Sinema, Tiyatro, Dizi Oyuncusu, Dublaj Sanatçısı ve Senaryo Yazarı.

Opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur. Baba tarafından, Mustafa Kemal Atatürk'ün sınıf arkadaşı olan dedesi Yümnü Uğur'un eşi, II. Abdülhamid'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in kızı olan babaannesi Saliha Hanım'ın vasıtasıyla da 1932 Türkiye güzeli ve Türkiye'nin ilk Dünya Güzeli olan Keriman Halis Ece'nin, ünlü besteci Muhlis Sabahattin Ezgi'nin, aynı şekilde Neveser Kökdeş'in, ünlü aktris Melek Kobra'nın, Galatasaray SK eski başkanlarından Turgan Ece'nin, büyük dedesi Mısır Valisi Hurşid Ahmed Paşa gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda önemli mevkiilerde bulunmuş pek çok aile büyüğünün mensup olduğu köklü bir sülalenin, anne tarafından da, Osmanlı sarayında II. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan'ın himayesinde büyümüş olan dedesi Nadir Bayer'in İsviçreli eşi, anneannesi Hedwige Bayer vasıtasıyla, oyuncu olan kuzenleri Oscar'lı "The Tin Drum" filminin başrol oyuncusu David Bennent, Anne Bennent, anneleri ünlü dansçı Diane Mansart ile eşi aktör Heinz Bennent'in de dahil olduğu büyük bir Avrupalı ailenin mensubudur.

EĞİTİM VE KARİYERİ

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın önce Bale Bölümü'nü bitirmiş, ardından yüksek bölüm sınavlarına girip Tiyatro Bölümü'nden 1995 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosu'nda Görünmeyen Dostlar adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter'le başrol oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başlamıştır. 1996 yılında Nevra Serezli ve Cihan Ünal'la başrolü paylaştığı Çetin Ceviz adlı Fransız komedisinde yer almıştır. 1997 yılında 9. Ankara Film Festivali'nde Bir Erkeğin Anatomisi filmindeki rolü ile Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Sinema ve tiyatroya uzun süre ara verdikten sonra 2014'te başrolünü Engin Alkan'la paylaştığı "Huysuz" müzikaliyle, o yıl müzikal dalı açılmadığı halde Afife Tiyatro Ödülleri'nde aday gösterilmiş, 2015'te Oktay Kaynarca'yla başrolünü paylaştığı "Guguk Kuşu" oyununda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen gibi nice ustalar tarafından ayakta alkışlanmıştır. Aynı zamanda köşe yazarlığı, şarkı sözü, roman ve senaryo yazarlığı da yapmaktadır.

FİLMOGRAFİSİ

• 2019-2020 Zalim İstanbul (dizi) - Seher Yılmaz

• 2018 İnsanlık Suçu (dizi) - Emel Gökdemir

• 2017 Kırgın Çiçekler (dizi)

• 2015-2016 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie "Tigress")

• 2015-2016 Frankenstein (Tiyatro Oyunu)

• 2015 Guguk Kuşu (Tiyatro Oyunu)

• 2015 Aşk Zamanı (dizi)

• 2015 Kara Kutu (dizi)

• 2015 Detay (Sinema filmi)

• 2013-2014 Umutsuz Ev Kadınları (dizi)

• 2014 Gulyabani (Sinema filmi)

• 2013-2014 Huysuz Müzikali (Tiyatro Oyunu)

• 2012 Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu (dizi)

• 2012 Pamuk Prenses ve Avcı (Sinema filmi – Dublaj: Charlize Theron "Queen")

• 2012 Bu Son Olsun (Sinema filmi)

• 2011 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie "Tigress")

• 2011 Adını Feriha Koydum (dizi)

• 2008 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie "Tigress")

• 2008 Paramparça Aşklar (dizi)

• 2007 Baba Oluyorum (dizi)

• 2007 Ertelenmiş Hayatlar (dizi)

• 2006 Hayatım Sana Feda (dizi)

• 2006 Sahte Prenses (dizi)

• 2005 Yağmur Zamanı (dizi)

• 2004 Zümrüt (dizi)

• 2001-2002 Benimle Evlenir Misin? (dizi)

• 2001 Bana Şans Dile (sinema filmi) - Yurdanur

• 2000 Mert Ali 1-2 (TV filmi)

• 2000 Yalan Dünya (dizi)

• 1999 Kurtlar Sofrası (mini dizi)

• 1998 Güldüren Cazibe (dizi)

• 1996 Bir Erkeğin Anatomisi (Sinema filmi)

• 1995 Çetin Ceviz (Tiyatro oyunu)

• 1993 Yaz Evi (dizi)

• 1993 Görünmeyen Dostlar (Tiyatro oyunu)

Senarist olarak

• 2001 Benimle Evlenir Misin