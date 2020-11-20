Deniz Seki 57 kiloya düştü
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Deniz Seki 57 kiloya düştü

20.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:09
Deniz Seki 57 kiloya düştü

Deniz Seki son haliyle şaşırttı. Seki, geçirdiği ameliyat sonrası 57 kiloya düştü. 9 ayda 33 kilo veren Deniz Seki yeni haliyle objektiflerin karşısına geçti

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Kimsenin kilosunu, fiziğini konuşmayı, yazmayı sevmiyorum. Ama bu kez bir istisna yapıyorum; çünkü Deniz Seki, azminin herkese örnek olmasını istiyor.

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLMUŞTU

Sevilen şarkıcı, 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olarak 33 kilo vermiş, fakat bir süre sonra yeniden kilo almıştı. İki ay önce de yemek yeme alışkanlıklarını değiştirmek için zayıflama koçu Şeyda Coşkun'un kapısını çalmıştı.

2 AYDA 15 KİLO VERDİ

Birlikte çalıştırdığı ünlü isimleri iğne ipliğe çevirmesiyle meşhur olan Coşkun, Deniz Seki'yi de kampa sokmuş ve hem beslenmesini değiştirmiş hem de günlük rutinine yürüyüş eklemişti. Sıkı kamp sonuç vermiş; Deniz Seki 2 ayda 15 kilo vererek, ideal kilosu olan 57'ye kavuşmuş.

Kaynak: Snob Magazin

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