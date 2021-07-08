Deniz Saypınar kimdir? Deniz Saypınar mesleği ne?
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Deniz Saypınar kimdir? Deniz Saypınar mesleği ne?

Deniz Saypınar kimdir? Deniz Saypınar mesleği ne?
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ABD'de yaşayan Türk vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, kıyafetinin müstehcen bulunmasından dolayı Texas Havalimanı'ndan Miami'ye giden uçağa alınmadığını ileri sürdü. Sosyal medyada trend olan konu sonrası Deniz Saypınar kimdir ve Deniz Saypınar mesleği ne merak edildi.

Kıyafetinden dolayı uçağı alınmayan sporcu Deniz Saypınar, gözyaşları içinde isyan etti. Olayın sosyal medyada trend olması sonrası Deniz Saypınar kimdir ve Deniz Saypınar mesleği ne konuları merak edildi.

DENİZ SAYPINAR'IN KİMDİR?

Spor eğitmeni olan Seniz Saypınar, milli sporcudur. Seniz Saypınar İstanbul'da yaşamakta ve profesyonel olarak vücut geliştirme sporu yapmaktadır. Fitness alanında dereceleri olan başarılı sporcu IFBB (Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu) ProCard sahipi ilk Türk kadın'dır.

DENİZ SAYPINAR'IN DERECELERİ

6 defa Türkiye Şampiyonluğu

2015/ IFBB Dünya 4.cüsü

2016/ IFBB Dünya İkincisi (Gümüş)

2016/ IFBB Avrupa 4.cüsü (Kupa)

2017/ IFBB Olympia Amateur (Altın)

2017/ IFBB Arnold Classıc Europe (Gümüş)

2017/ IFBB Ben Weıder Legacy Elite Cup (Gümüş)

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