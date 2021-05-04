Deniz salyası kabusu tatil bölgesi Antalya'ya da ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deniz salyası kabusu tatil bölgesi Antalya'ya da ulaştı

İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK - Haberler | Güncel

Deniz salyası kabusu tatil bölgesi Antalya'ya da ulaştı Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçıların 'kay kay' adını verdiği deniz salyası kıyılarda kirliliğe neden oldu.

Deniz salyası kabusu tatil bölgesi Antalya'ya da ulaştı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçıların 'kay kay' adını verdiği deniz salyası kıyılarda kirliliğe neden oldu.

Marmara Denizi'nde son aylarda sık görülmeye başlanan müsilaj olarak da bilinen deniz salyası, Alanya'nın farklı bölgelerdeki kıyı şeritlerini de kapladı. Bir süredir etkisini gösteren balıkçıların 'kay kay' adını verdiği bu tabaka ilçesinin bazı bölgelerinde kıyaya vurdu.

Ağ balıkçılarının bu tabakayla başı dertte

Özellikle ağ balıkçılığını etkilediğini belirtilen denizin hemen hemen her noktasında bulunan deniz salyaları, akıntılar ve rüzgarla birlikte kıyıları kahverengine boyuyor.

Deniz salyası kabusu tatil bölgesi Antalya'ya da ulaştı
Deniz salyası kabusu tatil bölgesi Antalya'ya da ulaştı
Deniz salyası kabusu tatil bölgesi Antalya'ya da ulaştı
Deniz salyası kabusu tatil bölgesi Antalya'ya da ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler
Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler
Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi
Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi
Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı
Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Engin Özkoç Yaşar Güler Antonio Guterres
Magazin Hande Erçel Ayşegül Yıldız Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Diego Salih Uçan Gökhan Töre Ali Tandoğan Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Deniz salyası kabusu tatil bölgesi Antalya'ya da ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 15:29:31. #1.16#

title