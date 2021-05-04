Deniz salyası kabusu tatil bölgesi Antalya'ya da ulaştı

Deniz salyası kabusu tatil bölgesi Antalya'ya da ulaştı Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçıların 'kay kay' adını verdiği deniz salyası kıyılarda kirliliğe neden oldu.